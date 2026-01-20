Скидки
Пак Чхан-ук чуть не отказался снимать фильм «Метод исключения»

Режиссёр Пак Чхан-ук рассказал в интервью, что почти отказался снимать фильм «Метод исключения». Причина на деле оказалась простая — дело в том, что у романа, на котором основана лента, уже есть экранизация.

Постановщик переживал, что ему следует сделать своё кино либо лучше, либо хотя бы на том же уровне. В этом плане у Пака были сомнения.

Мне пришлось задать себе вопросы… Поэтому не был уверен, смогу ли я снять фильм лучше, но знал, что могу снять по-другому.

«Метод исключения» рассказывает о мужчине, которого внезапно увольняют из компании после 25 лет работы. Некоторое время герой пытается найти новую работу, однако в конечном итоге решает устранить более квалифицированных конкурентов, чтобы освободить для себя должность.

