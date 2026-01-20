Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Майк Холтер договаривался о возвращении к роли Люка Кейджа

Майк Холтер договаривался о возвращении к роли Люка Кейджа
Комментарии

Актёр Майк Холтер посетил подкаст Shawn Stockman’s On That Note, в котором обсудил в том числе своё возвращение к роли Люка Кейджа — пуленепробиваемого героя, которого актёр сыграл в одноимённом сериале Netflix.

По словам Холтера, он вёл переговоры с Marvel Studious, чтобы вновь предстать в образе Кейджа. К чему это привело, актёр пока не раскрывает.

Слушайте, скажу так… У меня были разговоры. На этом я остановлюсь. Сорвиголова вернулся, Джессика Джонс вернётся. Сейчас самое время для всего этого.

Ранее инсайдеры говорили, что каждый из членов Защитников появится в одной из новых частей «Мстителей» и выступит против Доктора Дума вместе с остальными героями.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android