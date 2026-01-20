Майк Холтер договаривался о возвращении к роли Люка Кейджа
Актёр Майк Холтер посетил подкаст Shawn Stockman’s On That Note, в котором обсудил в том числе своё возвращение к роли Люка Кейджа — пуленепробиваемого героя, которого актёр сыграл в одноимённом сериале Netflix.
По словам Холтера, он вёл переговоры с Marvel Studious, чтобы вновь предстать в образе Кейджа. К чему это привело, актёр пока не раскрывает.
Слушайте, скажу так… У меня были разговоры. На этом я остановлюсь. Сорвиголова вернулся, Джессика Джонс вернётся. Сейчас самое время для всего этого.
Ранее инсайдеры говорили, что каждый из членов Защитников появится в одной из новых частей «Мстителей» и выступит против Доктора Дума вместе с остальными героями.
