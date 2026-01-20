Скидки
На Камчатке начались съёмки фильма «Снежная восьмёрка» с Николаем Наумовым

Кинокомпания Dudka Films объявила о старте производства фильма «Снежная восьмёрка». Съёмки приключенческого фильма начались на Камчатке, после чего ленту покажут в кинотеатрах России.

Фильм расскажет историю 12-летнего подростка-разгильдяя из богатой семьи, которого из-за очередного проступка отправляют из Москвы на Камчатку к суровому отцу-каюру. Вдали от привычной жизни, интернета и школьных приятелей мальчик оказывается в мире гонок на собачьих упряжках. Работа с животными, той самой снежной восьмёркой обаятельных собак-хаски, становится для него настоящим вызовом. Постепенно Марк находит друзей и открывает для себя силу команды, где важны доверие и поддержка.

Главные роли в проекте сыграют Николай Наумов («Волшебный участок»), Ида Галич («Финник»), Ева Смирнова («Папины дочки. Новые»), Михаил Шульц («Баба Мороз и тайна Нового года») и Кирилл Соломенников («Полярный»). Режиссёром выступает Виталий Дудка («Юра дворник»).

