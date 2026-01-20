Вышел финальный трейлер ленты «Гренландия 2: Миграция» на русском языке
Кинокомпания Global Film представила финальный трейлер фильма-катастрофы «Гренландия 2: Миграция» на русском языке. Картину выпустят в российский прокат 29 января.
В центре сюжета сиквела вновь оказывается семья Гэррити, которая пережила масштабные бедствия. Им нужно покинуть убежище и отправиться в замёрзшие пустоши, чтобы найти место, где можно будет жить.
Главные роли вновь исполнили Джерард Батлер («Законопослушный гражданин») и Морена Баккарин («Дэдпул»). В фильме также снялись Эмбер Роуз Рева («Агора»), Ти Джэй Дженкенс («Уэнсдей») и Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»). Режиссёром выступил Рик Роман Во — автор ленты «Выстрел в пустоту».
