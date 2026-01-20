Сборы фильма «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе превысили $ 100 млн

20 января мировые сборы фильма «Марти Великолепный» достигли отметки в $ 100 млн. Это произошло спустя месяц после ранней премьеры в США, лента постепенно завершает своё выступление в прокате.

Таким образом, биографическая драма с Тимоти Шаламе стала четвёртым самым кассовым фильмом студии A24. Лидерами в топе остаются оскароносная «Всё везде и сразу» ($ 142 млн), боевик «Падение империи» ($ 127 млн) и мелодрама «Материалистка» ($ 106 млн). При этом картина всё ещё не окупилась — бюджет фильма оценивается в $ 70 млн.

«Марти Великолепный» рассказывает о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты и доказать всему миру, что профессиональный спортсмен. Сейчас ленте предрекают «Оскар» за лучшую мужскую роль, имена номинантов озвучат уже 22 января.