Мультфильм «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» вышел в онлайне

20 января состоялась цифровая премьера мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» — новой ленты про знаменитого героя мультсериалов Nickelodeon. Картину можно посмотреть на Amazon Prime, в iTunes и других стримингах спустя месяц после выхода в прокат.

За этот срок анимационная лента собрала около $ 144 млн, став одним из самых кассовых полнометражных мультфильмов о Губке Бобе. Сейчас лидирует картина «Губка Боб в 3D», заработавшая в 2015 году около $ 325 млн.

По сюжету мультфильма Губка Боб и Патрик отправляются вместе с Летучим Голландцем в подземное царство. Там их ждут тяжёлые испытания, для прохождения которых понадобится вся храбрость, в которой сомневается даже босс главного героя мистер Крабс.