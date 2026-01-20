Повторные показы трилогии «Властелин колец» собрали в кино более $ 10 млн

16 января в США и Канаде прошли повторные показы культовой трилогии «Властелин колец». Все три фильма в разрешении 4К вновь показали в кинотеатрах в двух форматах: режиссёрском и театральном.

Всего за один уикенд трилогия собрала в кинотеатрах дополнительные $ 10,5 млн. В США и Канаде выручка составила около $ 9 млн, оставшиеся $ 1,5 млн пришлись на некоторые европейские страны. Это уже самый кассовый повторный показ культовых фильмов Питера Джексона — релиз в 2024 году принёс студии New Line Cinema чуть больше $ 8 млн.

Повторный показ культовой трилогии приурочили к 25-летию «Братства кольца», первой части «Властелина колец». В ближайшие выходные пройдут финальные сеансы саги в кинотеатрах Северной Америки и Европы.