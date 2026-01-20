Системные требования шутера Marathon от авторов Destiny
Компания Bungie опубликовала системные требования Marathon — своей следующей большой игры в духе Escape from Tarkov. Так, для запуска шутера потребуется компьютер с процессором Intel Core i5-6600 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с 8 ГБ оперативной памяти.
Для комфортной игры понадобится сборка с Intel Core i5-10400 и NVIDIA GeForce RTX 2060.
Минимальные системные требования Marathon
- Операционная система: Windows 10/11.
- Процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 5500 XT или Intel Arc A580.
- Оперативная память: 8 ГБ.
Рекомендуемые системные требования Marathon
- Операционная система: Windows 10/11.
- Процессор: Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3500.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT или Intel Arc A770.
- Оперативная память: 16 ГБ.
Marathon поступит в продажу 5 марта 2026 года на ПК и PS5.
