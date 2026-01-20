Скидки
Вышел русский трейлер фильма «Частная жизнь» с Джоди Фостер — выход в России 19 марта

Вышел русский трейлер фильма «Частная жизнь» с Джоди Фостер — выход в России 19 марта
Комментарии

Кинокомпания «Про: взгляд» представила дублированный трейлер фильма «Частная жизнь». Новая картина с Джоди Фостер выйдет в кинотеатрах России 19 марта.

Видео доступно во VK-группе Про: взгляд. Права на видео принадлежат «Про: взгляд».

Лента расскажет историю психиатра Лилиан Штайнер, у которой внезапно умирает пациентка. Специалист уверена, что это не случайная смерть, а тщательно спланированное убийство. Лилиан берётся за собственное расследование и пытается раскрыть таинственное преступление.

Главные роли в ленте сыграли Джоди Фостер («Настоящий детектив»), Даниель Отой («Приключения Реми»), Виржини Эфир («Непотопляемые») и Софи Гиймен («Любит – не любит»). Режиссёром выступила Ребекка Злотовски («Грани любви»).

Мать драконов шпионит в СССР. Обзор сериала «Пони»
Мать драконов шпионит в СССР. Обзор сериала «Пони»
