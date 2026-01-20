В Госдуме предложили ввести самозапрет на донаты в играх для россиян

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложила ввести механизм, который позволит россиянам запрещать себе совершать платежи в компьютерным играх — по аналогии с самозапретом на кредиты.

Обращение было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Просим вас оценить целесообразность реализации данной инициативы. В случае её поддержки, поручить профильным подразделениям Минцифры России проработать механизм добровольного самозапрета на внутриигровые платежи для физических лиц.

Авторы документа отмечают, что сейчас в России нет инструментов регулирования сферы видеоигр, в том числе и донатов в них. Депутаты считают, что без должного контроля микроплатежи могут приводить к развитию зависимости детей и подростков.

По задумке граждане смогут добровольно блокировать себе платежи в играх на определённый срок или бессрочно.