Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Госдуме предложили ввести самозапрет на донаты в играх для россиян

В Госдуме предложили ввести самозапрет на донаты в играх для россиян
Комментарии

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложила ввести механизм, который позволит россиянам запрещать себе совершать платежи в компьютерным играх — по аналогии с самозапретом на кредиты.

Обращение было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Просим вас оценить целесообразность реализации данной инициативы. В случае её поддержки, поручить профильным подразделениям Минцифры России проработать механизм добровольного самозапрета на внутриигровые платежи для физических лиц.

Авторы документа отмечают, что сейчас в России нет инструментов регулирования сферы видеоигр, в том числе и донатов в них. Депутаты считают, что без должного контроля микроплатежи могут приводить к развитию зависимости детей и подростков.

По задумке граждане смогут добровольно блокировать себе платежи в играх на определённый срок или бессрочно.

Материалы по теме
В Госдуме отрицательно отнеслись к идее переснимать советские фильмы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android