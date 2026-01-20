Создатели Detroit: Become Human подняли цены на свои игры в России

Французская компания Quantic Dream подняла стоимость своих игр в некоторых регионах Steam. Изменения коснулись и России, где интерактивные произведения студии теперь стоят примерно в два раза дороже.

Так, флагманский проект компании Detroit: Become Human теперь обойдётся в 2999 рублей, хотя ещё недавно стоил 1300 рублей. Детектив Heavy Rain обойдётся 1499 рублей вместо 782 рублей — такой же ценник выставили фантастическому приключению Beyond: Two Souls.

Новые цены на игры Quantic Dream в России

Detroit: Become Huma n — 2999 рублей (было 1300 рублей);

n — 2999 рублей (было 1300 рублей); Beyond: Two Souls — 1499 рублей (было 782 рубля);

— 1499 рублей (было 782 рубля); Heavy Rain — 1499 рублей (было 782 рубля);

— 1499 рублей (было 782 рубля); Under The Waves — 2299 рублей (было 1100 рублей);

— 2299 рублей (было 1100 рублей); Dustborn — 2299 рублей (было 1100 рублей).

В Quantic Dream пока не комментировали изменение цен на свои проекты в Steam.