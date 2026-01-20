Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатели Detroit: Become Human подняли цены на свои игры в России

Создатели Detroit: Become Human подняли цены на свои игры в России
Комментарии

Французская компания Quantic Dream подняла стоимость своих игр в некоторых регионах Steam. Изменения коснулись и России, где интерактивные произведения студии теперь стоят примерно в два раза дороже.

Так, флагманский проект компании Detroit: Become Human теперь обойдётся в 2999 рублей, хотя ещё недавно стоил 1300 рублей. Детектив Heavy Rain обойдётся 1499 рублей вместо 782 рублей — такой же ценник выставили фантастическому приключению Beyond: Two Souls.

Новые цены на игры Quantic Dream в России

  • Detroit: Become Human — 2999 рублей (было 1300 рублей);
  • Beyond: Two Souls — 1499 рублей (было 782 рубля);
  • Heavy Rain — 1499 рублей (было 782 рубля);
  • Under The Waves — 2299 рублей (было 1100 рублей);
  • Dustborn — 2299 рублей (было 1100 рублей).

В Quantic Dream пока не комментировали изменение цен на свои проекты в Steam.

Материалы по теме
Самые ожидаемые игры 2026 года
Самые ожидаемые игры 2026 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android