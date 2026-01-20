Вышел трейлер аниме «Лепестки реинкарнации» с девушками в образ Цезаря, Ньютона и Энштейна

Создатели предстоящего аниме-сериала «Лепестки реинкарнации» представили новый трейлер проекта. Премьера состоится в апреле 2026 года.

Сюжет расскажет о волшебных лепестках, которые позволяют людям получить и использовать способности выдающихся исторических личностей. Героини аниме примерят на себя образы Цезаря, Адольфа Гитлера, Исаака Ньютона, Альберта Эйнштейна, Наполеона, Жанны д'Арк и других.

Видео доступно в группе Trendy anime & Manga во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат BENTEN Film.

Производством занимается студия BENNET Film. Режиссёром сериала выступит Сюн Кудо, работавший над «Данганронпой 3», «Гангста» и «У меня мало друзей».