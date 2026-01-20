Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На Рождество зрители побили рекорд по просмотрам онлайн-кинотеатров в США за всю историю

На Рождество зрители побили рекорд по просмотрам онлайн-кинотеатров в США за всю историю
Комментарии

Католическое Рождество в 2025 году стало рекордным по количеству просмотров за всю историю стриминговых сервисов — в США онлайн-кинотеатры собрали 55,1 млрд минут просмотров, что на 3,9 млрд больше прошлогоднего показателя.

Аналитики связывают исторический рекорд с выходом финального эпизода сериала «Очень странные дела» и тремя эксклюзивными трансляциями НФЛ — только эти два проекта собрали более 22% от всего телевизионного контента и 42% – от всех просмотров на стримингах.

В декабре 2025 года просмотры стримингов выросли до 47%: это почти половина от всего видеоконтента, доступного зрителям в США.

Фото: Nielsen

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android