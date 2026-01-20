Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатель «Рыцаря Семи Королевств» защитил сцену с фекалиями в самом начале сериала

Создатель «Рыцаря Семи Королевств» защитил сцену с фекалиями в самом начале сериала
Комментарии

Шоураннер сериала «Рыцарь Семи Королевств» Ира Паркер объяснил спорную сцену в начале первой серии. По сюжету молодой рыцарь решается на участие в турнире, а потом под нарастающую музыку из «Игры престолов» неожиданно испражняется фонтаном.

Эпизод шокировал не только зрителей, но и автора «Игры престолов» Джорджа Р. Р. Мартина.

Не то чтобы мои персонажи не гадят, но я обычно не пишу об этом подробно. Когда я увидел черновик, я написал: «Что это? Откуда это взялось? Не знаю, нужна ли нам эта дрянь». Но Ире это почему-то понравилось.

В свою очередь, Паркер объяснил, что в этом нет неуважения к оригиналу.

Мы просто хотим сказать, что он ещё не герой. Он просто нервный парень со слабым желудком — как и я. И как бы сильно ты ни хотел сделать что-то великое, как только тебе действительно приходится это делать, становится сложнее. И весь сезон для него такой.

Новые серии «Рыцаря Семи Королевств» будут выходить по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Сейчас авторы уже работают над вторым сезоном шоу.

Материалы по теме
Стала известна длительность всех серий «Рыцаря Семи Королевств» по «Игре престолов»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android