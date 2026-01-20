Создатель «Рыцаря Семи Королевств» защитил сцену с фекалиями в самом начале сериала

Шоураннер сериала «Рыцарь Семи Королевств» Ира Паркер объяснил спорную сцену в начале первой серии. По сюжету молодой рыцарь решается на участие в турнире, а потом под нарастающую музыку из «Игры престолов» неожиданно испражняется фонтаном.

Эпизод шокировал не только зрителей, но и автора «Игры престолов» Джорджа Р. Р. Мартина.

Не то чтобы мои персонажи не гадят, но я обычно не пишу об этом подробно. Когда я увидел черновик, я написал: «Что это? Откуда это взялось? Не знаю, нужна ли нам эта дрянь». Но Ире это почему-то понравилось.

В свою очередь, Паркер объяснил, что в этом нет неуважения к оригиналу.

Мы просто хотим сказать, что он ещё не герой. Он просто нервный парень со слабым желудком — как и я. И как бы сильно ты ни хотел сделать что-то великое, как только тебе действительно приходится это делать, становится сложнее. И весь сезон для него такой.

Новые серии «Рыцаря Семи Королевств» будут выходить по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Сейчас авторы уже работают над вторым сезоном шоу.