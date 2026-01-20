В январе в Game Pass добавят Death Stranding, Space Marine 2 и другие игры
Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass во второй половине января 2026 года.
Главными хитами в этот раз стали режиссёрская версия Death Stranding, слэшер Ninja Gaiden Ragebound, головоломка The Talos Principle 2 и экшен Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Какие игры добавят в Game Pass в январе 2026 года
- Death Stranding Director’s Cut (Ultimate, Premium, PC) — 21 января
- RoadCraft (Ultimate, Premium, PC) — 21 января
- Ninja Gaiden Ragebound (Ultimate, Premium, PC) — 21 января
- The Talos Principle 2 (Ultimate, Premium, PC) — 27 января
- Anno: Mutationem (Ultimate, Premium, PC) — 28 января
- Drop Duchy (Ultimate, Premium, PC) — 28 января
- MySims: Cozy Bundle (Ultimate, PC) — 29 января
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Ultimate, Premium, PC) — 29 января
- Indika (Ultimate, PC) — 2 февраля
- Final Fantasy 2 (Ultimate, Premium, PC) — 3 февраля.
Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 31 января из Game Pass пропадут:
- Shady Part of Me;
- Cataclismo;
- Starbound1;
- Lonely Mountains Snow Riders;
- Paw Patrol World;
- Citizen Sleeper 2 Starward Vector;
- Orcs Must Die! Deathtrap.
