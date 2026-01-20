Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Sony и TCL будут производить новые телевизоры вместе

Sony и TCL будут производить новые телевизоры вместе
Комментарии

Sony объявила о планах отделить свой бизнес по производству телевизоров — для этого будет создана совместная компания с китайской TCL. Стороны подписали предварительное соглашение, при этом TCL получит 51% акций, а Sony — 49%.

Для TCL это станет выходом в премиальный сегмент телевизоров, а для Sony — возможностью сохранить сильные стороны бренда и технологий. Если сделка будет завершена, это будет означать конец самостоятельной кампании Sony на рынке ТВ. Также стоит ожидать появление более доступных моделей Bravia с качественной обработкой изображения от Sony и технологическими решениями TCL.

Окончательные соглашения компании рассчитывают подписать к концу марта, а запуск совместного бизнеса намечен на апрель 2027 года после одобрения регуляторов. Новая компания сохранит бренды Sony и Bravia.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android