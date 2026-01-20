Россия не вошла в топ-100 стран по уровню использования ИИ
Поделиться
Компания Microsoft представила рейтинг стран по доле населения, которое использует сервисы на основе искусственного интеллекта.
Первое место во втором квартале 2025 года заняла ОАЭ (64%), второе — Сингапур (60,9%), на третьей строчке расположилась Норвегия (46,4%). В пятёрку также вошли Ирландия и Франция, а лидером по приросту за последние полгода стала Южная Корея (до 30,7%).
Фото: Microsoft
Россия расположилась в рейтинге на 119-м месте: по данным Microsoft, ИИ-сервисами в стране пользуются лишь 8% жителей. При этом отмечается, что авторы исследования использовали данные по IP, поэтому они могли быть искажены.
Комментарии
- 20 января 2026
-
19:12
-
19:09
-
18:39
-
18:00
-
17:57
-
17:22
-
17:17
-
16:42
-
16:11
-
15:43
-
15:34
-
15:04
-
14:37
-
14:12
-
14:01
-
13:44
-
13:26
-
13:18
-
13:14
-
12:34
-
11:53
-
11:06
-
10:37
-
10:28
-
08:50
-
08:02
-
07:20
-
07:10
- 19 января 2026
-
23:33
-
23:00
-
21:01
-
20:40
-
20:21
-
19:40
-
19:30