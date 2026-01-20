На разработку русской Call of Duty могут выделить до 10 млрд рублей

Разработчики российского аналога видеоигры Call of Duty могут претендовать на налоговые льготы и финансирование от Института развития интернета (ИРИ). Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на Минцифры.

Как сообщается, на разработку российского шутера может потребоваться до 10 млрд рублей.

В случае поступления в ИРИ заявки на выделение финансирования для разработки игры соответствующей тематики, указанной в вашем письме, она будет рассмотрена в установленном порядке в рамках действующих конкурсных механизмов.

Ранее депутат Госдумы Делягин попросил Минцифры рассмотреть возможность создания российского AAA-шутера, который стал бы аналогом популярной серии Call of Duty.