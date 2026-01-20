Скидки
На разработку русской Call of Duty могут выделить до 10 млрд рублей

На разработку русской Call of Duty могут выделить до 10 млрд рублей
Разработчики российского аналога видеоигры Call of Duty могут претендовать на налоговые льготы и финансирование от Института развития интернета (ИРИ). Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на Минцифры.

Как сообщается, на разработку российского шутера может потребоваться до 10 млрд рублей.

В случае поступления в ИРИ заявки на выделение финансирования для разработки игры соответствующей тематики, указанной в вашем письме, она будет рассмотрена в установленном порядке в рамках действующих конкурсных механизмов.

Ранее депутат Госдумы Делягин попросил Минцифры рассмотреть возможность создания российского AAA-шутера, который стал бы аналогом популярной серии Call of Duty.

В Госдуме предложили создать российскую Call of Duty
