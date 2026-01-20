Скидки
Датамайнер нашёл намёки на изменение экономики и карт в новом сезоне CS 2

Блогер и датамайнер МОЛЕКУРЯТНИК обнаружил в файлах свежего обновления Counter-Strike 2 следы готовящихся изменений. После анализа патча, вышедшего 20 января 2026 года, контентмейкер предположил, что в грядущем сезоне разработчики могут скорректировать экономику и характеристики оружия.

Кроме того, в клиенте игры были найдены новые сгенерированные текстуры. По мнению датамайнера, это свидетельствует об активной работе Valve в редакторе уровней, что может предвещать изменения существующих карт или добавление новых.

Исходя из сегодняшнего обновления, в котором появились новые сгенерированные текстуры, скорее всего, следует ожидать и изменения на картах.

Ранее, в ночь с 19 на 20 января, Valve официально завершила третий сезон рейтингового режима Premier, временно отключив подбор матчей. Ожидается, что запуск четвёртого сезона будет сопровождаться крупным контентным апдейтом. Другие инсайдеры также прогнозировали возвращение классических карт (например, Cache) в течение 2026 года.

