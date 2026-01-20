Скидки
Расписание игр на Esports World Cup 2026 — когда турниры по Dota 2, CS 2, Valorant, LoL

Стало известно расписание игр на Кубке мира по киберспорту в Эр-Рияде
Комментарии

Организаторы киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2026 объявили подробное расписание турниров по 24 играм в рамках общей программы.

Соревнования Кубка мира по киберспорту будут проходить каждый день (исключая понедельники) в течение семи недель — с начала июля до конца августа.

Расписание Esports World Cup 2026:

  • неделя 1 (6-12 июля): Valorant, Apex Legends, Dota 2, Fatal Fury: City of the Wolves;
  • неделя 2 (13-19 июля): League of Legends, Free Fire, Mobile Legends: Bang Bang (женский турнир);
  • неделя 3 (20-26 июля): EA SPORTS FC 26, PUBG, Teamfight Tactics;
  • неделя 4 (27 июля — 2 августа): Overwatch 2, Call of Duty: Warzone, Mobile Legends: Bang Bang, Street Fighter 6;
  • неделя 5 (3-9 августа): Call of Duty: Black Ops 7, PUBG Mobile, Honor of Kings, Tekken 8;
  • неделя 6 (10-16 августа): Rocket League, шахматы, Rainbow Six Siege;
  • неделя 7 (17-23 августа): Counter-Strike 2, Fortnite, CrossFire, Trackmania.

Общий призовой фонд Кубка мира в этом году составит рекордные $ 75 млн. Все матчи пройдут на стадионах Эр-Рияда, Саудовская Аравия.

