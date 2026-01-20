Стало известно расписание игр на Кубке мира по киберспорту в Эр-Рияде
Организаторы киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2026 объявили подробное расписание турниров по 24 играм в рамках общей программы.
Соревнования Кубка мира по киберспорту будут проходить каждый день (исключая понедельники) в течение семи недель — с начала июля до конца августа.
Расписание Esports World Cup 2026:
- неделя 1 (6-12 июля): Valorant, Apex Legends, Dota 2, Fatal Fury: City of the Wolves;
- неделя 2 (13-19 июля): League of Legends, Free Fire, Mobile Legends: Bang Bang (женский турнир);
- неделя 3 (20-26 июля): EA SPORTS FC 26, PUBG, Teamfight Tactics;
- неделя 4 (27 июля — 2 августа): Overwatch 2, Call of Duty: Warzone, Mobile Legends: Bang Bang, Street Fighter 6;
- неделя 5 (3-9 августа): Call of Duty: Black Ops 7, PUBG Mobile, Honor of Kings, Tekken 8;
- неделя 6 (10-16 августа): Rocket League, шахматы, Rainbow Six Siege;
- неделя 7 (17-23 августа): Counter-Strike 2, Fortnite, CrossFire, Trackmania.
Общий призовой фонд Кубка мира в этом году составит рекордные $ 75 млн. Все матчи пройдут на стадионах Эр-Рияда, Саудовская Аравия.
