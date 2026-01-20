Скидки
Звезда «Игры престолов» Эйдан Гиллен сыграет с Дафни Кин в криминальном фильме «Водитель»

Главные роли в предстоящем фильме «Водитель» (Driver) сыграют Эйдан Гиллен и Дафни Кин. Съёмки ленты стартуют в марте.

Гиллен наиболее известен ролями Петира Бейлиша в сериале «Игра престолов» и Томми Карсетти – в «Прослушке». Дафни Кин можно было увидеть в фильме «Логан» и в сериале «Беженцы».

Сюжет «Водителя» расскажет о бывшем заключённом, который работает ночным водителем на окраинах Лондона. Главный герой встречает девушку по вызову, но их близости начинает мешать криминальный мир вокруг во главе с давним знакомым водителя из его преступного прошлого.

Режиссёром выступит Патрик Айрлэнд, для которого это будет первый проект подобного уровня.

