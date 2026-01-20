Как изменились призовые в Кубке мира по киберспорту в Эр-Рияде в 2026 году

Организаторы Esports Worlds Cup 2026 раскрыли призовые фонды во всех дисциплинах. Всего на турнире в Эр-Рияде разыграют $ 75 млн ( более 5,8 млрд рублей ) — это рекордная сумма за всю историю соревновательного гейминга.

Вместе с этим в некоторых дисциплинах также увеличили призовые фонды. Например, на турнире по Counter-Strike 2 разыграют $ 2 млн — в прошлом году призовой составлял $ 1,25 млн.

Как изменились призовые в Esports Worlds Cup 2026

Dota 2 — $ 2 млн (в 2025 году было $ 3 млн ). Также на чемпионате участие примут 24 коллектива вместо 16;

(в 2025 году было ). Также на чемпионате участие примут 24 коллектива вместо 16; Counter-Strike 2 — $ 2 млн (в 2025 году было $ 1,25 млн ). Также на чемпионате участие примут 32 коллектива вместо 16;

(в 2025 году было ). Также на чемпионате участие примут 32 коллектива вместо 16; Valorant — $ 2 млн (в 2025 году было $ 1,25 млн );

(в 2025 году было ); League of Legends — без изменений. Тем не менее участие примут 16 коллективов вместо 12.