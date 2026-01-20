Скидки
Как изменились призовые в Кубке мира по киберспорту в Эр-Рияде в 2026 году

Комментарии

Организаторы Esports Worlds Cup 2026 раскрыли призовые фонды во всех дисциплинах. Всего на турнире в Эр-Рияде разыграют $ 75 млн (более 5,8 млрд рублей) — это рекордная сумма за всю историю соревновательного гейминга.

Вместе с этим в некоторых дисциплинах также увеличили призовые фонды. Например, на турнире по Counter-Strike 2 разыграют $ 2 млн — в прошлом году призовой составлял $ 1,25 млн.

Как изменились призовые в Esports Worlds Cup 2026

  • Dota 2 — $ 2 млн (в 2025 году было $ 3 млн). Также на чемпионате участие примут 24 коллектива вместо 16;
  • Counter-Strike 2 — $ 2 млн(в 2025 году было $ 1,25 млн). Также на чемпионате участие примут 32 коллектива вместо 16;
  • Valorant — $ 2 млн (в 2025 году было $ 1,25 млн);
  • League of Legends — без изменений. Тем не менее участие примут 16 коллективов вместо 12.
Новости. Чемп.Play
