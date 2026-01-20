Life is Strange: Reunion выйдет 26 марта — игра завершит историю Хлои и Макс

Студия Deck Nine представила Life is Strange: Reunion — новую часть фантастической серии видеоигр. Проект поступит в продажу уже 26 марта 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Life is Strange. Права на видео принадлежат Square Enix.

Reunion завершит историю подруг Хлои и Макс — сыграть можно будет за обеих героинь с разными способностями. По сюжету Хлоя прибывает в Каледонский университет, чтобы узнать, почему её мучат кошмары и воспоминания о событиях, которых не было. В результате девушкам предстоит спасти весь город от надвигающейся угрозы.

Авторы обещают рассказать финальную историю двух лучших подруг и удивить геймеров «невероятной концовкой». Сама Макс вновь сможет перематывать время, а Хлоя получит расширенную механику диалогов с возможностью убеждения собеседников. Сюжетные линии героинь будут влиять друг на друга.