«Лакомый кусок» набрал 41,6 млн просмотров за три дня после выхода

«Лакомый кусок», новый криминальный фильм Netflix, в котором снялись Мэтт Дэймон и Бен Аффлек, может похвастаться внушительно цифрой. За три дня после выхода картина набрала 41,6 млн просмотров.

Для стриминга это самый высокий показатель (количество просмотров) среди полнометражных фильмов после выхода в июле «Счастливчика Гилмора 2» — он набрал за тот же период 46,7 млн просмотров.

Сюжет картины рассказывает о группе полицейских из Майами — они находят тайник с миллионами долларов наличными и решают присвоить деньги себе. Однако, как часто бывает в таких случаях, о находке узнают слишком много лишних людей.

«Лакомый кусок» можно посмотреть на Netflix с субтитрами на русском языке.

