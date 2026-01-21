Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Леа Сейду сыграет вместе с Майки Мэдисон в фильме по рассказу Эдгара По

Леа Сейду сыграет вместе с Майки Мэдисон в фильме по рассказу Эдгара По
Комментарии

По данным The Hollywood Reporter, Леа Сейду получила роль в фильме по рассказу Эдгара По «Маска Красной смерти». Она сыграет в картине вместе со звездой «Аноры» Майки Мэдисон.

Какую именно роль исполнит Сейду, не уточняется. Известно лишь, что ей достанется образ коварной фрейлины, которая плетет интриги, чтобы пробиться наверх. Мэдисон же сыграет сестёр-близнецов в истории о безумном принце, который поселил в своём замке представителей знати, в то время как чума забирает жизни простых людей.

Производством занимается кинокомпания A24. Съёмки ленты намечены на февраль в Венгрии. Режиссёром адаптации выступит Чарли Полинджер. Когда выпустят картину, пока не говорят.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android