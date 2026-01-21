Леа Сейду сыграет вместе с Майки Мэдисон в фильме по рассказу Эдгара По

По данным The Hollywood Reporter, Леа Сейду получила роль в фильме по рассказу Эдгара По «Маска Красной смерти». Она сыграет в картине вместе со звездой «Аноры» Майки Мэдисон.

Какую именно роль исполнит Сейду, не уточняется. Известно лишь, что ей достанется образ коварной фрейлины, которая плетет интриги, чтобы пробиться наверх. Мэдисон же сыграет сестёр-близнецов в истории о безумном принце, который поселил в своём замке представителей знати, в то время как чума забирает жизни простых людей.

Производством занимается кинокомпания A24. Съёмки ленты намечены на февраль в Венгрии. Режиссёром адаптации выступит Чарли Полинджер. Когда выпустят картину, пока не говорят.