Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Слухи: в Counter-Strike 2 может выйти новый кейс с перчатками

Слухи: в Counter-Strike 2 может выйти новый кейс с перчатками
Комментарии

Контент-мейкер Максим Delight Саенко в своём телеграм-канале заявил, что с ближайшим обновлением в Counter-Strike 2 добавят новый кейс с перчатками.

Саенко сослался на анонимный источник, однако официального подтверждения от Valve пока не поступало. Мнения сообщества разделились: часть игроков скептически отнеслась к инсайду, учитывая отсутствие апдейта в ожидаемое время.

Третий сезон рейтингового режима Premier завершился ещё 19 января, и с тех пор подбор матчей заблокирован. Многие датамайнеры, включая Thour, прогнозировали выход патча утром 21 января, основываясь на привычном графике разработчиков. Однако обновление так и не вышло.

Ранее также сообщалось, что в новом сезоне ожидаются изменения в экономике, ротация карт и добавление пяти новых локаций от сообщества.

Материалы по теме
Датамайнер нашёл намёки на изменение экономики и карт в новом сезоне CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android