Призрачное лицо на страже двери — на свежем постере «Крика 7»

Paramount Pictures опубликовала свежий постер фильма ужасов «Крик 7». На нём можно увидеть Призрачное лицо, который заходит в очередную дверь и просит всех приготовиться.

Новый постер «Крика 7»

Фото: Paramount Pictures

Лента должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). В новом фильме вернётся героиня оригинальных частей — Сидни Прескотт.

Режиссёром «Крика 7» выступил Кевин Уильямсон — сценарист предыдущих фильмов серии. Главные роли вновь сыграли Нив Кэмпбелл («Дикость»), Кортни Кокс («Друзья») и Джасмин Савой Браун («Для людей»). Продолжение выйдет в зарубежный прокат 27 февраля.

