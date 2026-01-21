Скидки
Дафни Кин и Эйдан Гиллен сыграют в криминальном фильме про водителя и девушку по вызову

Дафни Кин и Эйдан Гиллен сыграют в криминальном фильме про водителя и девушку по вызову
По данным Variety, звезда киновселенной Marvel Дафни Кин и Эйдан Гиллен («Прослушка») сыграют вместе в криминальном фильме «Водитель».

Действие ленты разворачивается в ночной жизни Лондона. В центре сюжета — Трей, замкнутый бывший заключённый, который работает водителем на окраине города и постепенно сближается с Камден, проницательной и беспокойной девушкой, работающей девушкой по вызову. По мере того как их связь крепнет, криминальный мир, который управляет ими обоими, вводит свои новые правила.

Фильм станет полнометражным дебютом отмеченного наградами режиссёра Патрика Айрлэнда. Продюсером выступит компания Playhouse Pictures.

Съёмки картины скоро начнутся, у неё пока нет даты выхода.

