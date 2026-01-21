Инсайдер назвал сценариста нового фильма про Бэтмена в киновселенной DC

Инсайдер Джефф Снейдер рассказал, кто именно напишет сценарий нового фильма про Бэтмена в рамках киновселенной DC. Речь про картину «Отважный и смелый».

Если верить информации Снейдера, сюжет ленты придумает Кристина Ходсон, которая работала над сценарием «Флэша», «Хищных птиц» и других лент. Интересно, что постановщиком новой ленты про Тёмного рыцаря выступает Андрес Мускетти, который ранее снял «Флэша» и уже работал с Ходсон.

О чём конкретно расскажет «Отважный и смелый», пока неизвестно. Джеймс Ганн пока что продолжает поиски Бэтмена в киновселенной DC, которые пока не дали никакого результата.