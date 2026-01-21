Для Deadlock вышел патч — уменьшено время возрождения и переработана урна

В ночь на 21 января 2026 года для Deadlock вышло балансное обновление.

Теперь время возрождения персонажей на поздних стадиях игры сокращено. Однако введена система «штрафов» для богатых игроков: если погибший герой значительно опережает соперников по нетворсу, он проведёт в таверне больше времени. Механика урны стала более динамичной: её проще перехватить у врага, а бонус к защите для носителя был ослаблен.

Список основных изменений патча от 21 января:

Время возрождения после 19-й минуты уменьшено с 35 до 30 секунд , после 30-й минуты — с 75 до 70 секунд ;

, после 30-й минуты — ; Добавлен штраф к таймеру смерти ( от +6 до +22 секунд ), если игрок умирает, будучи значительно богаче среднего нетворса вражеской команды;

), если игрок умирает, будучи значительно богаче среднего нетворса вражеской команды; Урна больше не требует времени на подготовку к сдаче;

Урну теперь можно выбить из рук даже лёгкой атакой ближнего боя (ранее — только тяжёлой);

Сопротивление урону у носителя урны снижено с 50% до 30% ;

; Время респауна, здоровье и награда за нейтральных крипов уменьшены на 30% ;

; Стоимость выносливости при рывке вниз снижена с 1 до 0,5 ;

; Способность Kinetic Dash теперь даёт меньше дополнительных зарядов ( +6 вместо +8 ).