Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Последний год глава киновселенной Marvel работает только над новыми «Мстителями»

Последний год глава киновселенной Marvel работает только над новыми «Мстителями»
Комментарии

Один из журналистов Deadline и другие, недалёкие от тематики кино люди, рассказали о плотной работе главы киновселенной Marvel и о том, чем на самом деле занимаются все остальные.

Судя по всему, пока Файги в течение года трудится исключительно над «Мстителями: Судный день» и «Мстителями: Секретные войны».

Если этот парень сосредоточится только на одном… всё получится.

Отмечается, что Файги отвлекался от своей заданной работы в последний раз дважды: он утвердил Дафни Кин в образе для «Человека-паука 4» и назвал Джейка Шрайера режиссёром нового фильма Людей Икс, который выйдет после окончания текущей саги.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android