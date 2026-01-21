Последний год глава киновселенной Marvel работает только над новыми «Мстителями»
Поделиться
Один из журналистов Deadline и другие, недалёкие от тематики кино люди, рассказали о плотной работе главы киновселенной Marvel и о том, чем на самом деле занимаются все остальные.
Судя по всему, пока Файги в течение года трудится исключительно над «Мстителями: Судный день» и «Мстителями: Секретные войны».
Если этот парень сосредоточится только на одном… всё получится.
Отмечается, что Файги отвлекался от своей заданной работы в последний раз дважды: он утвердил Дафни Кин в образе для «Человека-паука 4» и назвал Джейка Шрайера режиссёром нового фильма Людей Икс, который выйдет после окончания текущей саги.
Комментарии
- 21 января 2026
-
11:51
-
11:34
-
11:17
-
10:11
-
09:38
-
09:21
-
08:19
-
08:11
-
07:50
-
07:00
-
06:38
- 20 января 2026
-
21:23
-
20:55
-
20:45
-
20:38
-
19:47
-
19:12
-
19:09
-
18:39
-
18:00
-
17:57
-
17:22
-
17:17
-
16:42
-
16:11
-
15:43
-
15:34
-
15:04
-
14:37
-
14:12
-
14:01
-
13:44
-
13:26
-
13:18
-
13:14