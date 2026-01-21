Скидки
Сериал «Его и её» с Джоном Бернталом пока не получит второй сезон
Мини-сериал «Его и её» с Джоном Бернталом и Тессой Томпсон в главных ролях пока не планируют продлевать на второй сезон. По словам создателя шоу Уильяма Олдройда, проект рассматривался на один сезон со своим сюжетным поворотом и концом истории.

Впрочем, сам Уильям не против поработать над продолжением сериала, но в этом вопросе всё зависит от руководства Netflix.

Проект задумывался как мини-сериал. Мы не думали ни о чём другом. Я думаю, мы создали отличных персонажей. Сюжетный поворот потрясающий, и зрители действительно реагируют на него. Опять же, я думаю, вам нужно спросить у Netflix, какие у них планы.

Действие проекта начинается в Атланте. Сюжет повествует о ведущей новостей Анне, которая случайно узнаёт об убийстве в её родном городе Далонеге. Она начинает искать ответы, чем вызывает недоверие у детектива Джека Харпера, он подозревает героиню в причастности к преступлению.

Все шесть эпизодов психологического триллера уже доступны для просмотра на стриминговом сервисе Netflix.

