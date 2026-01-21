Начались съёмки четвёртого сезона «Триггера» — первые кадры

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» объявил о старте съёмок четвёртого сезона сериала «Триггер». Производство шоу запустилось спустя примерно год после выхода третьего сезона. У продолжения пока нет даты выхода.

«Триггер» рассказывает историю московского психолога Артёма, который использует для своей работы различные провокации, активируя в психике клиентов желание разобраться со своими проблемами всего за несколько сеансов. В продолжении герой знакомится с психологом Светланой, которая пытается помочь ему разобраться с личным кризисом. А также с её мужем Дмитрием, успешным коучем, ищущем во всём выгоду.

Кадры со съёмок четвёртого сезона «Триггера»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

К главной роли в четвёртом сезоне вернулся Максим Матвеев, а режиссёром вновь выступит Дарья Мороз. Шоураннером проекта остаётся Александра Ремизова.