«Белоснежка» и «Война миров» получили по шесть номинаций на антипремию «Золотая малина»

Организаторы антипремии «Золотая малина» – 2026 раскрыли главных номинантов. В этот раз в список снова вошли некоторые известные работы прошлого года от крупных киностудий.

Больше всего номинаций получили ремейк «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер и «Война миров» с рэпером Айс Кьюбом. Чуть ниже расположилась драма «Последнее завтра» с певцом The Weeknd.

Номинанты на антипремию «Золотая малина» — 2026

Худший фильм

«Электрический штат»

«Последнее завтра»

«Белоснежка»

«Звёздный путь: Секция 31»

«Война миров»

Худший сценарий

«Электрический штат»

«Последнее завтра»

«Белоснежка»

«Звёздный путь: Секция 31»

«Война миров»

Худший актёр

Дэйв Батиста — «В потерянных землях»

Айс Кьюб — «Война миров»

Скотт Иствуд — «Аларум»

Джаред Лето — «Трон: Арес»

The Weeknd — «Последнее завтра»

Худшая актриса

Ариана Дебоуз — «Любовь — боль»

Милла Йовович — «В потерянных землях»

Натали Портман — «Источник вечной молодости»

Ребел Уилсон — «Шпионская свадьба»

Мишель Йео — «Звёздный путь: Секция 31»

Худший приквел, сиквел или ремейк

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

«Пять ночей с Фредди 2»

«Смурфики в кино»

«Белоснежка»

«Война миров».

Антипремия «Золотая малина» – 2026 пройдёт уже 14 марта в США.