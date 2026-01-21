Скидки
Золотая малина 2026 — Белоснежка, Война миров, Электрический штат, Последнее завтра н и другие фильмы

«Белоснежка» и «Война миров» получили по шесть номинаций на антипремию «Золотая малина»
Комментарии

Организаторы антипремии «Золотая малина» – 2026 раскрыли главных номинантов. В этот раз в список снова вошли некоторые известные работы прошлого года от крупных киностудий.

Больше всего номинаций получили ремейк «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер и «Война миров» с рэпером Айс Кьюбом. Чуть ниже расположилась драма «Последнее завтра» с певцом The Weeknd.

Номинанты на антипремию «Золотая малина» — 2026

Худший фильм

  • «Электрический штат»
  • «Последнее завтра»
  • «Белоснежка»
  • «Звёздный путь: Секция 31»
  • «Война миров»

Худший сценарий

  • «Электрический штат»
  • «Последнее завтра»
  • «Белоснежка»
  • «Звёздный путь: Секция 31»
  • «Война миров»

Худший актёр

  • Дэйв Батиста — «В потерянных землях»
  • Айс Кьюб — «Война миров»
  • Скотт Иствуд — «Аларум»
  • Джаред Лето — «Трон: Арес»
  • The Weeknd — «Последнее завтра»

Худшая актриса

  • Ариана Дебоуз — «Любовь — боль»
  • Милла Йовович — «В потерянных землях»
  • Натали Портман — «Источник вечной молодости»
  • Ребел Уилсон — «Шпионская свадьба»
  • Мишель Йео — «Звёздный путь: Секция 31»

Худший приквел, сиквел или ремейк

  • «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
  • «Пять ночей с Фредди 2»
  • «Смурфики в кино»
  • «Белоснежка»
  • «Война миров».

Антипремия «Золотая малина» – 2026 пройдёт уже 14 марта в США.

