Появились новые кадры из второго эпизода «Рыцаря Семи Королевств» по «Игре престолов»

Компания HBO опубликовала кадры из второго эпизода «Рыцаря Семи Королевств» — нового шоу по вселенной «Игры престолов». На них можно увидеть главного героя Дункана, который прибывает в город Эшфорд для участия в местном рыцарском турнире.

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».

Новые серии «Рыцаря Семи Королевств» выходят по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Следующий эпизод можно будет посмотреть 26 января, а всего в первый сезон войдёт шесть серий.