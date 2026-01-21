Скидки
«Горничная» стала самым кассовым фильмом с Сидни Суини в главной роли

«Горничная» стала самым кассовым фильмом с Сидни Суини в главной роли
Комментарии

20 января сборы фильма «Горничная» достигли отметки в $ 247 млн. Эротический триллер продолжает собирать кассу по всему миру при скромном бюджете в $ 35 млн.

Лента не только стала большим успехом для студии Lionsgate, но и возглавила топ самых кассовых фильмов с Сидни Суини в главной роли. Картина обошла прошлого рекордсмена — «Кто угодно, кроме тебя» — и в общей фильмографии актрисы уступает лишь комедии «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, которая в 2019 собрала $ 377 млн.

«Горничная» выступает экранизацией бестселлера Фриды Макфадден и рассказывает историю девушки Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сперва девушка довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров. Тем временем сборы ленты в России приближаются к отметке в 400 млн рублей.

