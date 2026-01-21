Скидки
Авторы «Магической битвы» и «Человека-бензопилы» создадут аниме-проекты для Netflix

Американская компания Netflix и японская студия Mappa объявили о сотрудничестве. Организации заключили соглашение о сотрудничестве, которое уже вступило в силу.

Согласно сделке, студия Mappa поработает над некоторыми оригинальными аниме-проектами специально для Netflix — их разработка уже началась. В онлайн-кинотеатре заявили, что речь идёт о сотрудничестве с «глобальной перспективой», куда также входит мерчандайз, совместная проработка историй и многое другое.

Mappa — одна из самых титулованных японских студий анимации в мире. Компания известна по работе над «Магической битвой», последними сезонами «Атаки титанов», недавним «Человеком-бензопилой» и вторым сезоном «Саги о Винланде». В Netflix отмечают, что почти половина аудитории онлайн-кинотеатра смотрит аниме, поэтому сотрудничество с Mappa стало закономерным шагом по развитию бизнеса компании.

