Эпичные постеры боевика «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом — выход в России 5 февраля

Эпичные постеры боевика «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом — выход в России 5 февраля
Компания Black Bear представила стильные постеры фильма «Убежище». Боевик официально выйдет в кинотеатрах России 5 февраля.

Фото: Black Bear

Фото: Black Bear

Фото: Black Bear

Фото: Black Bear

Картина рассказывает об отшельнике и бывшем наёмном убийце Мэйсоне. Он спасает жизнь незнакомой девушки, после чего организация начинает вести за ним охоту. Теперь герою необходимо положить конец их злодеяниям, чтобы вернуться к спокойной жизни.

Главную роль исполнил звезда боевиков «Перевозчик» и «Механик» Джейсон Стэйтем. Вместе с ним в ленте также снялись Билл Найи («Реальная любовь»), Наоми Аки («Прости, детка»), Харриет Уолтер («Укрытие») и другие актёры. Режиссёром выступил Рик Роман Во — автор серии фильмов-катастроф «Гренландия».

