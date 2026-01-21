Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Число подписчиков Netflix достигло 325 млн человек

Число подписчиков Netflix достигло 325 млн человек
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix подвёл итоги 2025 года. В компании заявили, что количество подписчиков сервиса достигло отметки в 325 млн человек — год назад показатель составлял около 300 млн.

Выручка компании за квартал составила $ 12,1 млрд, а чистая прибыль — $ 2,41 млрд. В стриминге отметили, что оба показателя превысили изначальные прогнозы во многом благодаря доходу с рекламы. Месячный план с рекламными паузами принёс организации около $ 1,5 млрд за год, это почти в три раза больше результата в 2024 году.

В Netflix планируют увеличить затраты на производство контента до $ 20 млрд. Это сразу на 10% больше показателя 2024-го, когда компания потратила около $ 18 млрд на свои фильмы, сериалы и аниме-проекты. В компании также ожидают заключения сделки о покупке Warner Bros. — она должна завершиться до конца 2026 года.

Материалы по теме
Идеальное продолжение и великая роль Рэйфа Файнса. Обзор «28 лет спустя: Храм костей»
Идеальное продолжение и великая роль Рэйфа Файнса. Обзор «28 лет спустя: Храм костей»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android