Число подписчиков Netflix достигло 325 млн человек

Онлайн-кинотеатр Netflix подвёл итоги 2025 года. В компании заявили, что количество подписчиков сервиса достигло отметки в 325 млн человек — год назад показатель составлял около 300 млн.

Выручка компании за квартал составила $ 12,1 млрд, а чистая прибыль — $ 2,41 млрд. В стриминге отметили, что оба показателя превысили изначальные прогнозы во многом благодаря доходу с рекламы. Месячный план с рекламными паузами принёс организации около $ 1,5 млрд за год, это почти в три раза больше результата в 2024 году.

В Netflix планируют увеличить затраты на производство контента до $ 20 млрд. Это сразу на 10% больше показателя 2024-го, когда компания потратила около $ 18 млрд на свои фильмы, сериалы и аниме-проекты. В компании также ожидают заключения сделки о покупке Warner Bros. — она должна завершиться до конца 2026 года.