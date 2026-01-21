«Времена дешёвых накопителей прошли»: производитель Kioxia — о росте цен на SSD-диски

Издание Digital Daily взяло интервью у главы компании-производителя SSD-накопителей Kioxia Шунсуке Накато. Он рассказал о ситуации на рынке из-за кризиса оперативной памяти.

По словам руководителя компании, объём их производства на год уже распродан. Он заявил, что времена дешёвых SSD на 1 ТБ, которые продавались по цене около $ 45, уже прошли. При этом Накато считает, что увеличение стоимости на память продлится до 2027 года.

Честно говоря, объём производства на этот год уже полностью распродан. Времена дешёвых накопителей уже прошли. Компании ощущают кризис, заключающийся в том, что они останутся позади, как только прекратят инвестировать в ИИ. Поэтому у них нет другого выбора, кроме как продолжать инвестировать. Это продлится минимум до 2027 года.

Ранее в СМИ сообщали, что в начале 2026 года зафиксирована первая стабилизация стоимости оперативной памяти. Аналитики отмечали, что цены зафиксировались из-за низкого спроса на платы. При этом специалисты прогнозируют увеличение стоимости на 55% в 2026 году.