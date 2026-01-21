Начались съёмки детектива «Лифт» о пропаже лифта из девятиэтажки

Онлайн-кинотеатр Start и телеканал СТС объявили о старте производства сериала «Лифт». Съёмки сериала займут несколько месяцев, после чего его выпустят на ТВ и стримингах.

Сюжет шоу расскажет историю жителей девятиэтажки, которые однажды обнаруживают, что у них пропал… лифт. За расследование берётся старшая по подъезду Надежда – домохозяйка и мать двух сыновей. Младший Артём вынужден ей помочь, но чем глубже они погружаются в дело, тем больше узнают соседских тайн, сталкиваются с интригами и загадками, которые неожиданно приводят к главному подозреваемому – Денису, старшему сыну Нади.

Главные роли в сериале сыграют Анна Уколова («Волшебный участок»), Максим Тимонин («Три кота»), Леонид Антипов и Геннадий Смирнов («Золотое дно»). Режиссёром детектива выступит Сергей Малюгов («Два холма»).