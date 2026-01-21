«Билайн» открыл доступ к YouTube для своих абонентов

Издание РБК сообщило, что оператор «Билайн» запустил функцию просмотра YouTube для своих абонентов. Доступ к видеохостингу доступен через приложение «Мой Билайн».

По данным СМИ, просмотр роликов возможен для пользователей с тарифом «План б». Само приложение YouTube по прежнему не открывается. Представитель оператора сообщил РБК, что работа над функцией ещё ведётся и она доступна пока только некоторым пользователям.

Ранее «Билайн» уже открывал доступ в сервисе, которые недоступны для россиян. В ноябре абоненты с тарифом «План б» получили возможность запускать музыкальную платформу Spotify, стриминговый сервис Netflix и другие сервисы.