Selangor Red Giants вышла в финал верхней сетки чемпионата мира M7 по MLBB

Малазийский состав Selangor Red Giants стал первым финалистом верхней сетки чемпионата мира M7 по Mobile Legends: Bang Bang в Джакарте. В полуфинале SRG обыграла турецкий состав Aurora Gaming со счётом 3:2.

Перед матчем Selangor Red Giants считалась явным фаворитом, но в первых трёх играх испытывала серьёзные проблемы и оказалась в шаге от поражения — 1:2. Однако сенсации всё же не случилось: SRG уверенно выиграла две финальные игры и выбила Aurora в нижнюю сетку.

Плей-офф M7 World Championship проходит в столице Индонезии с 21 по 25 января, призовой фонд составляет $ 1 млн. Российская Team Spirit проведёт свой следующий матч завтра против Yangon Galacticos из Мьянмы.