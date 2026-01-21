«Виноват Unreal Engine». Режиссёр «Пиратов Карибского моря» — об ухудшении графики в кино

Издание But Why Tho? взяло интервью у режиссёра «Пиратов Карибского моря» Гора Вербински. Он рассказал о причинах ухудшения графики в современных фильмах.

По словам постановщика, компьютерные спецэффекты стали хуже в кино из-за игрового движка Unreal Engine. Вербински заявил, что раньше для создания графики использовалась технология Maya, но теперь видеоигровая эстетика проникает в мир кино. По его мнению, это большой шаг назад для кинематографа.

Вы видели, как игровой движок Unreal Engine проник в сферу визуальных эффектов. Раньше существовало разделение: Unreal Engine отлично подходил для видеоигр, но затем люди начали думать, что его можно использовать и в кино для создания готовых визуальных эффектов. Таким образом, мы видим, как игровая эстетика проникает в мир кинематографа. Думаю, что появление Unreal Engine и замена Maya в качестве основополагающей технологии — это самый большой шаг назад для кино.

Вербински также отметил, что Unreal Engine не всегда используется плохо. По его словам, в супергеройских фильмах киновселенной Marvel движок отлично подходит, ведь зритель понимает, что он смотрит что-то нереалистичное.