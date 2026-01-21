Скидки
Трилогию «Властелин колец» вновь покажут в кинотеатрах России

Культовую фэнтезийную трилогию Питера Джексона «Властелин колец» выпустят в российском прокате. Об этом сообщили сайты отечественных кинотеатральных сетей, где уже появились сеансы.

Так, картины будут показывать неофициально, в рамках предсеансового обслуживания. «Братство кольца» появится в кинотеатрах уже 4 февраля, «Две крепости» — 11 февраля. Завершающий фильм трилогии с подзаголовком «Возвращение короля» выйдет в прокате 18 февраля.

Повторные показы трилогии «Властелин колец» уже состоялись в кинотеатрах США и Канады. Перевыпуск приурочили к 25-летию первой части серии «Братство кольца», начальной части «Властелина колец». Все три фильма в разрешении 4К демонстрировали в двух форматах — режиссёрском и театральном. За одни выходные трилогия собрала $ 10,5 млн в прокате.

