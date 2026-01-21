Скидки
Netflix закрыл сериал «Алиса в Пограничье» после третьего сезона

Стриминговый сервис Netflix закрыл популярный проект «Алиса в Пограничье». Третий сезон японского сериала, который вышел в сентябре, стал заключительным.

В отчёте стримингового сервиса отмечается, что третий сезон набрал 25 млн просмотров за шесть месяцев. Что стало причиной закрытия сериала, пока неизвестно. Не исключено, что Netflix рассчитывал на более высокие показатели.

«Алиса в Пограничье» — японская дорама в жанре научной фантастики и триллера, основанная на одноимённой манге Харо Асо. Сюжет повествует о девушке и юноше, оказавшихся в опустевшем Токио, где они вынуждены участвовать в опасных играх, тип и сложность которых определяются игральными картами. Сериал стал популярным по всему миру, а зрители высоко оценили его: на агрегаторе IMDb проект получил 7,8 баллов из 10.

