Большой трейлер третьего сезона сериала «Ночной агент» — выход 19 февраля

Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер третьего сезона сериала «Ночной агент». Шпионская картина вернётся уже 19 февраля — все 10 эпизодов выпустят в один день.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал рассказывает об агенте ФБР Питере Сазерленде, который однажды принимает звонок по линии экстренной связи от девушки, которую якобы хотят убить. В продолжении герою дают новое задание — он должен выследить молодого агента казначейства, который сбежал в Стамбул с секретными правительственными данными.

Первый сезон шпионского сериала вышел на Netflix в марте 2023 года и стал хитом онлайн-кинотеатра. Проект оказался самым популярным телесериалом 2023-го в сервисе, собрав более 812 млн часов просмотра за первые шесть месяцев после выхода.