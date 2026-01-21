Стартовали съёмки второго сезона «Киностудии» Сета Рогена

Начались съёмки продолжения знаменитого сериала «Киностудия». Дата выхода второго сезона комедийной картины пока неизвестна.

Проект рассказывает о Мэтте Ремике — продюсере, которого недавно назначили главой киностудии. Его первым фильмом становится супергеройская картина, на которую босс возлагает большие надежды. Теперь герою предстоит научиться совмещать творчество и строгие корпоративные требования.

Главную роль в «Киностудии» сыграл Сет Роген («Везунчики»), который также выступил шоураннером проекта. В сериале также снялись Кэтрин О’Хара («Один дома»), Айк Баринхолц («Горе-творец») и Чейз Суй Уондерс («Поколение»). Первый сезон вышел в 2025 году на стриминговом сервисе Apple TV. Зрители высоко оценили ленту: на агрегаторе IMDb она получила 8,1 балл из 10. Проект также выиграл премию «Золотой глобус» в категории «Лучший комедийный или музыкальный телесериал».