21 января сборы фильма «Чебурашка 2» достигли 5,5 млрд рублей. Такого результата лента добилась на 21-й день проката — премьера картины состоялась 1 января. Фильм продолжает оставаться лидером российского проката, обгоняя эротический триллер «Горничная» и сказку «Буратино».

Фото: ЕАИС

Темпы сборов фильма «Чебурашка 2» превосходят первую часть. Однако общая сумма пока уступает оригиналу, который собрал по итогу проката 6,7 млрд рублей. Лента 2023 года стала самым кассовым российским фильмом в истории — сиквел пока остаётся на втором месте.

Продолжение «Чебурашки» рассказывает, как дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.