Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ради всего человечества, 5 сезон (2026): дата выхода, когда выйдет, где смотреть

Пятый сезон «Ради всего человечества» стартует 27 марта — первый тизер
Комментарии

Компания Apple представила первый тизер пятого сезона сериала «Ради всего человечества». Продолжение космического проекта стартует 27 марта на стриминговом сервисе Apple TV.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Действия картины разворачиваются в альтернативной вселенной, где СССР и США продолжают вести космическую гонку, к началу 2000-х люди уже добывают полезные ископаемые с астероидов. Сериал показывает жизни космонавтов, инженеров и офицеров разведки, которые протекают за нависшим железным занавесом.

Главные роли исполняют Юэль Киннаман («Убийство»), Ренн Шмидт («В поле зрения») и Крис Маршалл («Это мы»). Пятый сезон «Ради всего человечества» выходит спустя год после четвёртого. Проект высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb он получил 8,1 балл из 10.

О другом популярном сериале:
Гай Ричи в мире «Игры престолов». Как стартовал сериал «Рыцарь Семи Королевств»
Гай Ричи в мире «Игры престолов». Как стартовал сериал «Рыцарь Семи Королевств»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android