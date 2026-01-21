Пятый сезон «Ради всего человечества» стартует 27 марта — первый тизер

Компания Apple представила первый тизер пятого сезона сериала «Ради всего человечества». Продолжение космического проекта стартует 27 марта на стриминговом сервисе Apple TV.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Действия картины разворачиваются в альтернативной вселенной, где СССР и США продолжают вести космическую гонку, к началу 2000-х люди уже добывают полезные ископаемые с астероидов. Сериал показывает жизни космонавтов, инженеров и офицеров разведки, которые протекают за нависшим железным занавесом.

Главные роли исполняют Юэль Киннаман («Убийство»), Ренн Шмидт («В поле зрения») и Крис Маршалл («Это мы»). Пятый сезон «Ради всего человечества» выходит спустя год после четвёртого. Проект высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb он получил 8,1 балл из 10.